Єрмак поговорив з радниками з питань нацбезпеки Північної Європи та Балтії. Йшлося про переговори у Джидді

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Сторони обговорили результати переговорів у Джидді. Про це Єрмак повідомив e Telegram, пише УНН.

Провів важливу відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо відновлення справедливого й сталого миру. Україна залишається непохитною: безпекові гарантії для нашої держави – ключ до стабільності в Європі та ефективного стримування агресора - заявив Єрмак.

Він також висловив подяку партнерам за підтримку та скоординовані кроки на шляху до справедливого миру.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України, а також підготовку телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.