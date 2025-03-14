Єрмак поговорив з радниками з питань нацбезпеки Північної Європи та Балтії. Йшлося про переговори у Джидді
Київ • УНН
Андрій Єрмак провів відеозустріч з радниками країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів у Джидді та гарантії безпеки для України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Сторони обговорили результати переговорів у Джидді. Про це Єрмак повідомив e Telegram, пише УНН.
Провів важливу відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо відновлення справедливого й сталого миру. Україна залишається непохитною: безпекові гарантії для нашої держави – ключ до стабільності в Європі та ефективного стримування агресора
Він також висловив подяку партнерам за підтримку та скоординовані кроки на шляху до справедливого миру.
Нагадаємо
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України, а також підготовку телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.