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Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і Карні

Київ • УНН

 • 15501 перегляди

Андрій Єрмак обговорив з Наталі Друен ситуацію на полі бою та підготовку розмови Зеленського з Карні. Сторони домовилися координувати зусилля у G7 для підтримки України.

Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і Карні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України, а також підготовку телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це Єрмак Повідомив У Telegram, пише УНН.

Окрему увагу приділили підготовці телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Марком Карні

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони домовилися координувати зусилля у взаємодії з країнами G7, де зараз головує Канада. "Зокрема, ішлося про важливість спільної роботи над ключовими ініціативами для зміцнення глобальної підтримки України й надання безпекових гарантій.

Співрозмовники підтвердили готовність до продовження співпраці та активного залучення Канади до ініціатив, які сприятимуть довгостроковій стабільності та безпеці України.

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні14.03.25, 18:49 • 16554 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
Марк Карні
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Володимир Зеленський
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