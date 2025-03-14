Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і Карні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радницею прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, актуальні військові та гуманітарні потреби України, а також підготовку телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це Єрмак Повідомив У Telegram, пише УНН.

Окрему увагу приділили підготовці телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Марком Карні - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторони домовилися координувати зусилля у взаємодії з країнами G7, де зараз головує Канада. "Зокрема, ішлося про важливість спільної роботи над ключовими ініціативами для зміцнення глобальної підтримки України й надання безпекових гарантій.

Співрозмовники підтвердили готовність до продовження співпраці та активного залучення Канади до ініціатив, які сприятимуть довгостроковій стабільності та безпеці України.

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