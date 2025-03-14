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Ермак и советник премьера Канады обсудили подготовку к телефонному разговору между Зеленским и Карни

Киев • УНН

 • 15498 просмотра

Андрей Ермак обсудил с Натали Друэн ситуацию на поле боя и подготовку разговора Зеленского с Карни. Стороны договорились координировать усилия в G7 для поддержки Украины.

Ермак и советник премьера Канады обсудили подготовку к телефонному разговору между Зеленским и Карни

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности Натали Друэн. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, актуальные военные и гуманитарные потребности Украины, а также подготовку телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом Ермак Сообщил В Telegram, пишет УНН.

Особое внимание уделили подготовке телефонного разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Марком Карни

- говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились координировать усилия во взаимодействии со странами G7, где сейчас председательствует Канада. "В частности, речь шла о важности совместной работы над ключевыми инициативами для укрепления глобальной поддержки Украины и предоставления гарантий безопасности.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению сотрудничества и активному привлечению Канады к инициативам, которые будут способствовать долгосрочной стабильности и безопасности Украины.

В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни14.03.25, 18:49 • 16516 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика
Марк Карни
Андрей Ермак
Канада
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