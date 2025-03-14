Ермак и советник премьера Канады обсудили подготовку к телефонному разговору между Зеленским и Карни
Киев • УНН
Андрей Ермак обсудил с Натали Друэн ситуацию на поле боя и подготовку разговора Зеленского с Карни. Стороны договорились координировать усилия в G7 для поддержки Украины.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности Натали Друэн. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, актуальные военные и гуманитарные потребности Украины, а также подготовку телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом Ермак Сообщил В Telegram, пишет УНН.
Особое внимание уделили подготовке телефонного разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Марком Карни
Кроме того, стороны договорились координировать усилия во взаимодействии со странами G7, где сейчас председательствует Канада. "В частности, речь шла о важности совместной работы над ключевыми инициативами для укрепления глобальной поддержки Украины и предоставления гарантий безопасности.
Собеседники подтвердили готовность к продолжению сотрудничества и активному привлечению Канады к инициативам, которые будут способствовать долгосрочной стабильности и безопасности Украины.
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