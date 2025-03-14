Ермак поговорил с советниками по вопросам нацбезопасности Северной Европы и Балтии. Речь шла о переговорах в Джидде
Киев • УНН
Андрей Ермак провел видеовстречу с советниками стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров в Джидде и гарантии безопасности для Украины.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел видеовстречу с советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии. Стороны обсудили результаты переговоров в Джидде. Об этом Ермак сообщил в Telegram, пишет УНН.
Провел важную видеовстречу с советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров украинской и американской делегаций в Джидде по восстановлению справедливого и устойчивого мира. Украина остается непоколебимой: гарантии безопасности для нашего государства – ключ к стабильности в Европе и эффективному сдерживанию агрессора
Он также выразил благодарность партнерам за поддержку и скоординированные шаги на пути к справедливому миру.
Напомним
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советницей премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности Натали Друэн. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, актуальные военные и гуманитарные потребности Украины, а также подготовку телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Канады Марком Карни.