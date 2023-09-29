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Єрмак обговорив з послами реалізацію пункту Формули миру щодо відновлення справедливості

Єрмак обговорив з послами реалізацію пункту Формули миру щодо відновлення справедливості

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Бабиному Яру обговорив з іноземними послами реалізацію сьомого пункту Формули миру – щодо відновлення справедливості. Про це повідомили на сайті ОП, передає УНН.

Деталі

На зустрічі були присутні наживо та в режимі онлайн представники 76 держав.

Єрмак зазначив, що зустріч відбувається в місці, назва якого стала символом вшанування памʼяті жертв геноциду.

«Нюрнберзький трибунал назавжди затаврував і тих, хто розв’язав світову війну, і тих, хто виконував злочинні накази», – сказав він.

Він додав, що жертви репресій сталінського режиму, зокрема розстріляні в київській Биківні, досі чекають на правосуддя, тому що світова спільнота так і не дала належної юридичної оцінки діям цього людожерського режиму, нащадки якого знову несуть тортури й смерть.

Єрмак наголосив, що відповідь на запит щодо справедливості міститься в пункті 7 Української формули миру, який ґрунтується на нормах міжнародного права та Статуті ООН.

Цитата

«Шлях до завершення цієї війни та до встановлення сталого миру лежить лише через повне відновлення справедливості. Лише швидке й невідворотне покарання винних у фундаментальному злочині агресії та наступних воєнних злочинах, включно з геноцидом, дасть змогу уникнути повторення агресивних війн у майбутньому», – переконаний він.

Андрій Єрмак нагадав, що за минулий рік була проведена значна робота, ухвалені важливі рішення на міжнародному рівні. Зокрема, у Гаазі вже почав роботу Реєстр збитків для України, до якого надходять заяви про відшкодування збитків і докази їх настання від постраждалих унаслідок війни.

Він акцентував, що необхідно рухатися далі й запровадити компенсаційний механізм, який дасть змогу стягувати з РФ репарації.

«Зараз ми якраз працюємо над пропозиціями щодо відповідної міжнародної угоди. І будемо вдячні, якщо ваші уряди долучатимуться до цієї роботи», – сказав Єрмак.

Для присутніх представників дипломатичного корпусу традиційно провели брифінг, на якому було представлено українське бачення щодо реалізації пункту Формули миру про встановлення справедливості.

Доповнення

Радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, яка модерувала захід, зазначила, що протягом війни на звільнених українських територіях постійно знаходять масові поховання вбитих і місця тортур. Саме тому тема справедливості є наріжним каменем Формули миру й необхідною умовою досягнення справді тривалого, справедливого та всеосяжного миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив: усі винні у військових злочинах проти українців мають бути притягнуті до відповідальності без жодних винятків. За його словами, немає альтернативи міжнародному трибуналу, який встановить вину РФ.

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«Українці та весь світ вимагають справедливості, яка має перемогти завдяки спільним зусиллям. І маємо діяти зараз, щоб попередити такі злочини в майбутньому», – сказав він.

Генеральний прокурор Андрій Костін представив робочий план для пункту 7 Формули миру, розрахований на 2023–2026 роки.
Він зазначив, що пункт 7 Формули миру тримається на таких стовпах, як забезпечення ефективного розслідування на національному рівні, забезпечення відповідальності за злочин агресії, стратегічне партнерство з механізмами міжнародного правосуддя, сприяння двосторонньому та багатосторонньому міждержавному партнерству для розслідування та переслідування міжнародних злочинів.

Відшкодування й компенсація збитків, завданих Україні

Ще одним із фундаментальних питань є відшкодування й компенсація шкоди та збитків, завданих Україні та українцям російською агресією.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначила, що заморожені в західних юрисдикціях суверенні активи РФ і кошти підсанкційних російських бізнесменів та олігархів мають стати важливим джерелом оплати рішень компенсаційного механізму й триває робота над реалізацією відповідного плану дій.

Віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд у своєму онлайн-виступі під час зустрічі нагадала, що її країна вже передбачила законодавчу можливість спрямовувати конфісковані підсанкційні російські активи на підтримання України й готова ділитися відповідним досвідом з іншими державами.

Американський економіст, почесний ректор Гарвардського університету Лоуренс Саммерс у зверненні до присутніх наголосив на важливості ухвалення вчасних консенсусних рішень уже сьогодні. За його словами, з погляду міжнародного права абсолютно законно використовувати активи РФ для економічного відновлення України й підтримання жертв російської агресії.

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов розповів послам про пошуки оптимального формату для спеціального міжнародного трибуналу за скоєння злочину агресії проти України.

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Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич поінформував про діяльність Core Group зі створення трибуналу за злочин агресії проти України, до якої залучено вже 38 держав.

Представники іноземного дипломатичного корпусу висловилися щодо важливості питання справедливості й тієї роботи, яку Україна разом із партнерами здійснює для реалізації відповідного пункту Формули миру.

Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував усім присутнім і повідомив, що вже розпочалася підготовка до наступної зустрічі дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств держав світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

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