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Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У роковини трагедії Бабиного Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни, повідомляє УНН із посіланням на пресслубу голови держави.

Деталі

Зеленський встановив лампадку до пам’ятного знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру», – сказав президент.

Зеленський відзначив героїзм Праведників народів світу.

«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» – це не порожні слова», – наголосив Глава держави.

Від імені Президента також встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, та до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам.

У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, Праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини.

«Трагедія Голокосту залишає глибокий слід в серцях багатьох, втрати незворотні та болючі, і важливо пам'ятати про тих, хто втратив своє життя у ті чорні дні», - зазначив головний Рабин України Моше Асман.

Нагадаємо

Сьогодні, 29 вересня, 82 річниця трагедії Бабиного Яру – масового розстрілу євреїв в Києві у 1941 році.

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