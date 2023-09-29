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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Киев • УНН

 • 140663 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В годовщину трагедии Бабьего Яра Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов нацистами мирных жителей в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Детали

Зеленский установил лампадку к памятному знаку «Менора» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

«Спасибо, что вы сегодня нашли возможность быть здесь, на чествовании памяти жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий, Холокоста. Спасибо еврейским религиозным представителям, которые молились за почтение памяти жертв Бабьего Яра», – сказал президент.

Зеленский отметил героизм Праведников народов мира.

«Очень важно всегда помнить историю, не забывать. Потому что «Никогда снова!» – это не пустые слова», – подчеркнул Глава государства.

От имени Президента также установлены корзины цветов к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и к памятникам украинской писательнице Елене Телиге и расстрелянным нацистами ромам.

В чествовании памяти расстрелянных евреев и других жертв нацистов также приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Праведник народов мира Василий Назаренко, родственники и потомки жертв Бабьего Яра, Праведников, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, раввины.

«Трагедия Холокоста оставляет глубокий след в сердцах многих, потери необратимы и болезненны, и важно помнить о тех, кто потерял свою жизнь в те черные дни», - отметил главный Раввин Украины Моше Асман.

Напомним

Сегодня, 29 сентября, 82 годовщина трагедии Бабьего Яра – массового расстрела евреев в Киеве в 1941 году.

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