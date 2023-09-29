Звірства тоді та зараз вчинялися різними режимами, але в основі - однакова ненависть: МЗС зробило заяву до роковин трагедії Бабиного Яру

Деталі

"Вшановуючи пам’ять жертв Бабиного Яру, ми закликаємо світ не допустити повторення таких катастроф. Через понад 80 років з часів трагедії Бабиного Яру ми знову є свідками руйнівних наслідків поширення тоталітарної ідеології, систематичного порушення загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Звірства тоді та зараз вчинялися різними режимами та злочинцями, але в їхній основі - однакова ненависть до всього людського", - ідеться у заяві МЗС.

Важливою складовою гуманітарної політики України, як вказано, є збереження історичної пам'яті. "У цьому контексті включення у 2023 році української номінації «Документальна спадщина «Бабин Яр» до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» є надважливим сигналом про необхідність спільних кроків з іноземними партнерами для запобігання відродженню расизму, етнічної ворожнечі та тоталітарних ідеологій", - зазначили у МЗС.

"Памʼять про Бабин Яр та гасло «Ніколи знову» є моральною основою гуманізму та протистояння будь-яким формам агресивно-шовіністичних ідеологій, зокрема російській агресії проти України", - сказано у заяві.

Доповнення

29-30 вересня в Україні вшановують пам’ять десятків тисяч жертв Бабиного Яру.

Як зазначили у МЗС, урочище на північному заході Києва увійшло до світової історії через події 1941 року, коли нацистські окупанти протягом лічених днів розстріляли там майже 34 тисячі євреїв. Бабин Яр став жахливим символом Голокосту, відомим у всьому світі.

Упродовж подальших кількох років, в період з 1941 року до 1943 року, в Бабиному Яру вбили близько 100 тисяч цивільних осіб: євреїв, українців, ромів, військовополонених, радянських підпільників, заручників серед цивільного населення, пацієнтів психіатричних лікарень та інших, вказали у МЗС.