Зверства тогда и сейчас совершались разными режимами, но в основе - одинаковая ненависть: МИД сделал заявление к годовщине трагедии Бабьего Яра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало комментарий к 82-й годовщине трагедии Бабьего Яра, указав, что через десятки лет после трагедии мы снова являемся свидетелями разрушительных последствий распространения тоталитарной идеологии, передает УНН.
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"Чтя память жертв Бабьего Яра, мы призываем мир не допустить повторения таких катастроф. Спустя более 80 лет со времен трагедии Бабьего Яра мы снова являемся свидетелями разрушительных последствий распространения тоталитарной идеологии, систематического нарушения общепризнанных принципов и норм международного права. Зверства тогда и сейчас совершались разными режимами и преступниками, но в их основе - одинаковая ненависть ко всему человеческому", - говорится в заявлении МИД.
Важной составляющей гуманитарной политики Украины, как указано, является сохранение исторической памяти. "В этом контексте включение в 2023 году украинской номинации «Документальное наследие «Бабий Яр» в Международный реестр Программы ЮНЕСКО «Память мира» является важнейшим сигналом о необходимости совместных шагов с иностранными партнерами для предотвращения возрождения расизма, этнической вражды и тоталитарных идеологий", - отметили в МИД.
"Память о Бабьем Яре и лозунг «Никогда снова» является моральной основой гуманизма и противостояния любым формам агрессивно-шовинистических идеологий, в частности российской агрессии против Украины", - сказано в заявлении.
Дополнение
29-30 сентября в Украине чтят память десятков тысяч жертв Бабьего Яра.
Как отметили в МИД, урочище на северо-западе Киева вошло в мировую историю из-за событий 1941 года, когда нацистские оккупанты в течение считанных дней расстреляли там почти 34 тысячи евреев. Бабий Яр стал ужасным символом Холокоста, известным во всем мире.
В течение последующих нескольких лет, в период с 1941 года по 1943 год, в Бабьем Яру убили около 100 тысяч гражданских лиц: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, советских подпольщиков, заложников среди гражданского населения, пациентов психиатрических больниц и других, указали в МИД.