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ЄБРР затвердив нову стратегію для України на 2018-2023 роки

ЄБРР затвердив нову стратегію для України на 2018-2023 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку затвердила нову стратегію ЄБРР для України на 2018-2023 роки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства фінансів України.

“Новий документ відкриє більше можливостей для діяльності банку в Україні, та надасть змогу наростити обсяги кредитування проектів ЄБРР. Крім того, Стратегія передбачає підтримку реформ шляхом нарощення конкретних інвестицій як у публічний, так і у приватний сектор”, — зазначили у Мінфіні.

В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова відзначила, що “із цим новим підходом ЄБРР укріплює свою роль як банк розвитку і партнер для України”.

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“Відтепер бізнес зможе отримати від ЄБРР не тільки фінансування, а й підтримку на трансформацію бізнесу до міжнародних стандартів. А п’ятирічний термін чинності Стратегії — це свідчення довіри до України”, — цитує прес-служба міністерства Оксану Маркарову.

Як розповіли у мінфіні, нова стратегія ЄБРР для України передбачає п’ять пріоритетних напрямків:

• підтримка приватизації та комерціалізації підприємств державного сектору з метою зміцнення конкуренції та запровадження високих стандартів корпоративного управління;

• підтримка верховенства права, конкуренції та рівних правил гри у приватному секторі через підтримку компаній, які дотримуються найвищих стандартів корпоративних практик;

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• зміцнення енергетичної безпеки через підтримку ефективного регуляторного середовища, ринкову лібералізацію, диверсифікацію та збільшення видобутку енергоносіїв, а також покращення енергоефективності;

• сприяння стійкості фінансової системи через зміцнення банківського сектору та паралельний розвиток ринків капіталу та іншого небанківського фінансування;

• покращення інтегрованості економіки через сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв’язків та підтримку наближення до стандартів ЄС.

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