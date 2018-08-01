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ЄБРР збирається дати "Нафтогазу" 100 млн доларів для закупівлі газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає можливість надання кредиту в розмірі 100 млн доларів для “Нафтогазу України” на закупівлю природного газу на зиму. Про це повідомляється на сайті банку, передає УНН.

Зокрема, банк говорить про можливе “надання боргового фінансування в розмірі до 100 млн дол. США в якості частини поновлюваної позики на закупівлю природного газу в розмірі до 250 млн дол. США”.

Якщо кредит схвалять, то організовувати надання коштів буде міжнародний інвестиційний банк Goldman Sachs, а гарантом виступить американська корпорація приватних інвестицій.

Рішення по кредиту планують винести на початку вересня.

Нагадаємо, ЄБРР надасть нове фінансування в розмірі 5,7 млн євро в рамках програми фінансування енергоефективності в житловому секторі (UREEFF).

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