ЕБРР собирается дать "Нафтогазу" 100 млн долларов для закупки газа

В частности, банк говорит о возможном “предоставление долгового финансирования в размере до 100 млн долл. США в качестве части возобновляемого займа на покупку природного газа в размере до 250 млн долл. США”.

Если кредит одобрят, то организовывать предоставление средств будет международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а гарантом выступит американская корпорация частных инвестиций.

Решение по кредиту планируют вынести в начале сентября.

Напомним, ЕБРР предоставит новое финансирование в размере 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF).