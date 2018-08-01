ЕБРР собирается дать "Нафтогазу" 100 млн долларов для закупки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере 100 млн долларов для “Нафтогаза Украины” на покупку природного газа на зиму. Об этом сообщается на сайте банка, передает УНН.
В частности, банк говорит о возможном “предоставление долгового финансирования в размере до 100 млн долл. США в качестве части возобновляемого займа на покупку природного газа в размере до 250 млн долл. США”.
Если кредит одобрят, то организовывать предоставление средств будет международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а гарантом выступит американская корпорация частных инвестиций.
Решение по кредиту планируют вынести в начале сентября.
Напомним, ЕБРР предоставит новое финансирование в размере 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе (UREEFF).