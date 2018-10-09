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ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины на 2018-2023 годы

ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины на 2018-2023 годы

Киев  •  УНН

 • 14278 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию ЕБРР для Украины на 2018-2023 годы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Новый документ откроет больше возможностей для деятельности банка в Украине, и позволит нарастить объемы кредитования проектов ЕБРР. Кроме того, Стратегия предусматривает поддержку реформ путем наращивания конкретных инвестиций как в общественный, так и в частный сектор", - отметили в Минфине.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, что "с этим новым подходом ЕБРР укрепляет свою роль как банк развития и партнер для Украины".

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"Отныне бизнес сможет получить от ЕБРР не только финансирование, но и поддержку на трансформацию бизнеса с международными стандартами. А пятилетний срок действия Стратегии - это свидетельство доверия к Украине", - цитирует пресс-служба министерства Оксану Маркарову.

Как рассказали в Минфине, новая стратегия ЕБРР для Украины предусматривает пять приоритетных направлений:

• поддержка приватизации и коммерциализации предприятий государственного сектора с целью укрепления конкуренции и введения высоких стандартов корпоративного управления;

• поддержка верховенства права, конкуренции и равных правил игры в частном секторе путем поддержки компаний, которые придерживаются самых высоких стандартов корпоративных практик;

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• укрепление энергетической безопасности путем поддержки эффективной регуляторной среды, рыночную либерализацию, диверсификацию и увеличение добычи энергоносителей, а также повышения энергоэффективности;

• содействие устойчивости финансовой системы через укрепление банковского сектора и параллельное развитие рынков капитала и другого небанковского финансирования;

• улучшение интегрированности экономики через содействие торговле и инвестициям, расширения инфраструктурных связей и поддержку приближения к стандартам ЕС.

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