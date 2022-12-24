Японія з 1 січня не страхуватиме морські судна від пошкоджень у всіх російських водах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З 1 січня три японські страхові компанії припинять страхувати кораблі від пошкоджень, завданих війною, у всіх російських водах, що може вплинути на імпорт енергоресурсів Японією. Про це пише УНН, посилаючись на Nikkei.
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Повідомляється, що компанії Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance і Mitsui Sumitomo Insurance почали інформувати судновласників про своє рішення в п'ятницю, 23 грудня. Цей крок, який стався приблизно через 10 місяців після повномасштабного вторгнення рф в Україну, був викликаний тим, що закордонні страховики відмовилися брати на себе ризики, пов'язані з росією.
Рішення японських компаній означає, що плавання у російських водах стане більш ризикованим, оскільки майже всі судна раніше були застраховані. Зокрема, через неможливість забезпечити покриття може постраждати імпорт до Японії зрідженого природного газу з російського проєкту "Сахалін-2".
Видання уточнює, що судновласники повинні оформити додаткове страхування від військового збитку перед тим, як пройти через українські та російські води. Втім, з наступного року судновласники не зможуть це зробити за допомогою японських компаній. Таке рішення страховиків відображає розширений погляд галузі на ризики війни в Україні. Уявна небезпека поширилася за межі Чорного та Азовського морів, які знаходяться поблизу фактичних бойових дій.
У лютому цього року Лондонський спільний військовий комітет, який видає рекомендації для морських страховиків, додав води навколо України до свого списку "зон високого ризику". Вже у квітні комітет розширив категорію ризику на всю росію.
Очікується, що три японські страховики домовляться зі страховими компаніями після різдвяних свят щодо можливого відновлення покриття.
Нагадаємо
На початку грудня Туреччина виставила вимогу нового підтвердження страховки у відповідь на санкції Заходу щодо російської нафти. Анкара заблокувала прохід суден через протоки більш ніж на тиждень.
Згодом Туреччина розв'язала питання блокування нафтових танкерів, і 22 з 26 суден, які чекали на прохід, надали документацію на її запит.