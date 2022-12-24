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Япония с 1 января не будет страховать морские суда от повреждений во всех российских водах - СМИ

Япония с 1 января не будет страховать морские суда от повреждений во всех российских водах - СМИ

Киев • УНН

 • 954373 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. С 1 января три японские страховые компании прекратят страховать корабли от повреждений, причиненных войной, во всех российских водах, что может повлиять на импорт энергоресурсов Японией. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Nikkei.

Детали

Сообщается, что компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев о своем решении в пятницу, 23 декабря. Этот шаг, который произошел примерно через 10 месяцев после полномасштабного вторжения рф в Украину, был вызван тем, что зарубежные страховщики отказались брать на себя риски, связанные с россией.

Решение японских компаний означает, что плавание в российских водах станет более рискованным, поскольку почти все суда раньше были застрахованы. В частности, из-за невозможности обеспечить покрытие может пострадать импорт в Японию сжиженного природного газа из российского проекта "Сахалин-2".

Издание уточняет, что судовладельцы должны оформить дополнительное страхование от военного ущерба, прежде чем пройти через украинские и российские воды. Впрочем, со следующего года судовладельцы не смогут это сделать с помощью японских компаний. Такое решение страховщиков отражает расширенный взгляд отрасли на риски войны в Украине. Мнимая опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей, которые находятся вблизи фактических боевых действий.

В феврале этого года Лондонский совместный военный комитет, издающий рекомендации для морских страховщиков, добавил воды вокруг Украины в свой список "зон высокого риска". Уже в апреле комитет расширил категорию риска на всю россию. Ожидается, что три японских страховщика договорятся со страховыми компаниями после рождественских праздников относительно возможного возобновления покрытия.

Напомним

В начале декабря Турция выставила требование нового подтверждения страховки в ответ на санкции Запада в отношении российской нефти. Анкара заблокировала проход судов через проливы более чем на неделю.

Впоследствии Турция решила вопрос блокировки нефтяных танкеров, и 22 из 26 судов, ожидавших прохода, предоставили документацию по ее запросу.

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