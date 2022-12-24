Япония с 1 января не будет страховать морские суда от повреждений во всех российских водах - СМИ

Детали

Сообщается, что компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев о своем решении в пятницу, 23 декабря. Этот шаг, который произошел примерно через 10 месяцев после полномасштабного вторжения рф в Украину, был вызван тем, что зарубежные страховщики отказались брать на себя риски, связанные с россией.

Решение японских компаний означает, что плавание в российских водах станет более рискованным, поскольку почти все суда раньше были застрахованы. В частности, из-за невозможности обеспечить покрытие может пострадать импорт в Японию сжиженного природного газа из российского проекта "Сахалин-2".

Издание уточняет, что судовладельцы должны оформить дополнительное страхование от военного ущерба, прежде чем пройти через украинские и российские воды. Впрочем, со следующего года судовладельцы не смогут это сделать с помощью японских компаний. Такое решение страховщиков отражает расширенный взгляд отрасли на риски войны в Украине. Мнимая опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей, которые находятся вблизи фактических боевых действий.

В феврале этого года Лондонский совместный военный комитет, издающий рекомендации для морских страховщиков, добавил воды вокруг Украины в свой список "зон высокого риска". Уже в апреле комитет расширил категорию риска на всю россию. Ожидается, что три японских страховщика договорятся со страховыми компаниями после рождественских праздников относительно возможного возобновления покрытия.

Напомним

В начале декабря Турция выставила требование нового подтверждения страховки в ответ на санкции Запада в отношении российской нефти. Анкара заблокировала проход судов через проливы более чем на неделю.

Впоследствии Турция решила вопрос блокировки нефтяных танкеров, и 22 из 26 судов, ожидавших прохода, предоставили документацию по ее запросу.