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Туреччина розблокувала затор з нафтових танкерів у своїх водах

Туреччина розблокувала затор з нафтових танкерів у своїх водах

Київ • УНН

 • 696306 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Питання блокування нафтових танкерів у турецьких водах вирішено. Анкара повідомляє, що 22 з 26 суден, які чекали на прохід через турецькі протоки, надали документацію на її запит, 19 уже пройшли, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

"Спровокована санкціями страхова суперечка, що перервала експорт нафти з російських портів Чорного моря, була вирішена: морська влада заявила, що 19 суден вже пройшли через турецькі протоки після надання задовільної документації", - пише видання.

Так, морська влада Туреччини заявила у вівторок, що з 26 танкерів, які чекали на прохід, "бо вони не виконали обґрунтований запит нашої країни про підтвердження страховки", усі, окрім чотирьох, надали документацію на її запит.

Доповнення

Танкери були змушені кинути якір біля Босфору та Дарданелл після того, як Туреччина виставила вимогу нового підтвердження страховки у відповідь на санкції Заходу щодо російської нафти.

Вашингтон сподівався, що нова стеля цін на російську нафту, яка була розроблена, щоб дати судам постійний доступ до європейського страхування, якщо нафта продаватиметься за ціною 60 доларів за барель або нижче, забезпечить продовження поставок з росії до третіх країн після введення санкцій ЄС минулого тижня.

Але Туреччина заблокувала прохід суден через протоки більш ніж на тиждень після того, як західні страховики заявили, що не можуть надати необхідну повну гарантію, що спонукало офіційних осіб США та Великої Британії втрутитися.

Турецькі протоки є одним із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі та одним з основних маршрутів експорту сирої нафти з росії та Казахстану. Велика кількість з постраждалих суден перевозила нафту з Казахстану.

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