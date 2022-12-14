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Турция разблокировала пробку из нефтяных танкеров в своих водах

Турция разблокировала пробку из нефтяных танкеров в своих водах

Киев • УНН

 • 696303 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вопрос блокирования нефтяных танкеров в турецких водах разрешен. Анкара сообщает, что 22 из 26 судов, ожидавших прохода через турецкие проливы, предоставили запрошенную документацию, 19 уже прошли, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

"Спровоцированный санкциями страховой спор, прервавший экспорт нефти из российских портов Черного моря, был разрешен: морские власти заявили, что 19 судов уже прошли через турецкие проливы после предоставления удовлетворительной документации", - пишет издание.

Так, морские власти Турции заявили во вторник, что из 26 танкеров, которые ожидали прохода, "потому что они не выполнили обоснованный запрос нашей страны о подтверждении страховки", все, кроме четырех, предоставили запрошенную документацию.

Дополнение

Танкеры были вынуждены бросить якорь у Босфора и Дарданелл после того, как Турция потребовала нового подтверждения страховки в ответ на санкции Запада в отношении российской нефти.

Вашингтон надеялся, что новый потолок цен на российскую нефть, который был разработан, чтобы дать судам постоянный доступ к европейскому страхованию, если нефть будет продаваться по цене 60 долларов за баррель или ниже, обеспечит продолжение поставок из россии в третьи страны после введения санкций ЕС на прошлой неделе.

Но Турция заблокировала проход судов через проливы более чем на неделю после того, как западные страховщики заявили, что не могут предоставить требуемую полную гарантию, что побудило официальных лиц США и Великобритании вмешаться.

Турецкие проливы являются одним из самых загруженных судоходных путей в мире и одним из основных маршрутов экспорта сырой нефти из россии и Казахстана. Многие из пострадавших судов перевозили нефть из Казахстана.

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