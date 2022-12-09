20 танкеров с нефтью застряли в пробке в Босфоре, еще 8 - в Дарданеллах

Детали

"В пятницу еще один танкер довел до 20 количество судов, ожидающих в Черном море, чтобы пройти через турецкий пролив Босфор на пути к Средиземному морю", - пишет издание со ссылкой на Tribeca.

Восемь танкеров также ожидали прохода через пролив Дарданеллы в Средиземное море, по сравнению с девятью днем ранее, сообщила Tribeca, в результате чего в южном направлении ждало прохода в общей сложности 28 танкеров.

Группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если она не будет продаваться по принудительно низкой цене, или с соблюдением потолка цен, что направлено на то, чтобы лишить москву доходов во время войны.

Во время телефонного разговора в среду заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил заместителю министра иностранных дел Турции Седату Оналу, что ограничение распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, пересекающих территориальные воды Турции, сообщило министерство финансов США.

Однако с начала месяца в Турции действует отдельная мера, которая вызывает пробку. Она требует от судов предоставления страховки на время их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

В четверг, игнорируя давление из-за границы по поводу наращивания очереди, морские власти Турции заявили, что будут продолжать не допускать в свои воды нефтяные танкеры, не имеющие соответствующих страховых свидетельств, и что им нужно время для проверок.

Генеральное управление Анкары по морским делам заявило, что недопустимо давить на Турцию по поводу того, что, по ее словам, являются "обычными" страховыми проверками. Там заявили, что могут вывести танкеры без надлежащей документации из своих вод или потребовать от них предоставить новые страховые свидетельства P&I, покрывающие их поездки по турецкой территории.

Дополнение

СтратКом ВСУ показал пробку с нефтяных танкеров после санкций против рф.