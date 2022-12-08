FT: затор з танкерів утворився через побоювання Анкари, на Заході ж не вважають причиною стелю цін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Черга з танкерів з нафтою в турецьких протоках утворилася через вимогу Анкари додаткових гарантій від перевізників щодо страхування, питання про що постало на тлі введення стелі цін на російську нафту, але на Заході кажуть, що збої не є результатом політики стелі цін, повідомила газета Financial Times, пише УНН.
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Як повідомляється, західні офіційні особи звинуватили Туреччину в порушенні постачання сирої нафти з Чорного моря, наголосивши, що не було жодних причин блокувати рух через турецькі протоки.
"Щонайменше 22 танкери з сирою нафтою були зупинені в турецьких водах через побоювання в Анкарі, що постачання можуть бути незастрахованими через правила, що забороняють танкерам, що перевозять російську нафту, доступ до європейського морського страхування, якщо нафта не продається за ціною 60 доларів за барель чи менше", - пише видання.
"Туреччина заявила, що обмеження цін G7 збільшило ризики щодо незастрахованих суден у її водах, і попросила, щоб усі танкери з сирою нафтою, що перетинають турецькі протоки, довели, що у них є страховка, що діє, для покриття таких інцидентів, як розливи нафти і зіткнення", - зазначає видання.
Але два західні чиновники заявили, що "судам, більшість із яких завантажено нафтою з Казахстану, а не з росії, слід дозволити прохід".
"Схоже, що всі, крім одного, із приблизно 20 завантажених сирих танкерів, які чекають на перетин проток, везуть нафту казахстанського походження, - сказав Financial Times один західний чиновник, який брав участь у встановленні стелі цін. - На ці вантажі не буде поширюватися стеля цін за жодного сценарію".
Західні офіційні особи, як вказано, захищали механізм стелі цін і стверджували, що "запит Туреччини про додаткові гарантії від відправників вантажу не потрібен, незалежно від того, чи був вантаж російським чи казахстанським".
"Ці збої є результатом правил Туреччини, а не політики стелі цін", - сказав чиновник, який брав участь у встановленні стелі цін.
Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо обговорив це питання із заступником міністра закордонних справ Туреччини Седатом Оналом у середу. Міністерство фінансів Великої Британії у вівторок заявило, що Британія, США та ЄС тісно співпрацюють із турецькою владою для досягнення рішення. "Немає причин, через які суднам може бути відмовлено у доступі до протоки Босфор з міркувань екології чи здоров'я та безпеки", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Нафта, що видобувається в Казахстані такими компаніями, як Chevron і ExxonMobil, експортується трубопроводом через росію до портів на чорноморському узбережжі рф, де вона завантажується на танкери для переходу через турецькі протоки в Середземне море. Її поставки не обмежені російськими санкціями Заходу.