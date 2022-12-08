FT: затор з танкерів утворився через побоювання Анкари, на Заході ж не вважають причиною стелю цін

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Як повідомляється, західні офіційні особи звинуватили Туреччину в порушенні постачання сирої нафти з Чорного моря, наголосивши, що не було жодних причин блокувати рух через турецькі протоки.

"Щонайменше 22 танкери з сирою нафтою були зупинені в турецьких водах через побоювання в Анкарі, що постачання можуть бути незастрахованими через правила, що забороняють танкерам, що перевозять російську нафту, доступ до європейського морського страхування, якщо нафта не продається за ціною 60 доларів за барель чи менше", - пише видання.

"Туреччина заявила, що обмеження цін G7 збільшило ризики щодо незастрахованих суден у її водах, і попросила, щоб усі танкери з сирою нафтою, що перетинають турецькі протоки, довели, що у них є страховка, що діє, для покриття таких інцидентів, як розливи нафти і зіткнення", - зазначає видання.

Але два західні чиновники заявили, що "судам, більшість із яких завантажено нафтою з Казахстану, а не з росії, слід дозволити прохід".

"Схоже, що всі, крім одного, із приблизно 20 завантажених сирих танкерів, які чекають на перетин проток, везуть нафту казахстанського походження, - сказав Financial Times один західний чиновник, який брав участь у встановленні стелі цін. - На ці вантажі не буде поширюватися стеля цін за жодного сценарію".

Західні офіційні особи, як вказано, захищали механізм стелі цін і стверджували, що "запит Туреччини про додаткові гарантії від відправників вантажу не потрібен, незалежно від того, чи був вантаж російським чи казахстанським".

"Ці збої є результатом правил Туреччини, а не політики стелі цін", - сказав чиновник, який брав участь у встановленні стелі цін.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо обговорив це питання із заступником міністра закордонних справ Туреччини Седатом Оналом у середу. Міністерство фінансів Великої Британії у вівторок заявило, що Британія, США та ЄС тісно співпрацюють із турецькою владою для досягнення рішення. "Немає причин, через які суднам може бути відмовлено у доступі до протоки Босфор з міркувань екології чи здоров'я та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Нафта, що видобувається в Казахстані такими компаніями, як Chevron і ExxonMobil, експортується трубопроводом через росію до портів на чорноморському узбережжі рф, де вона завантажується на танкери для переходу через турецькі протоки в Середземне море. Її поставки не обмежені російськими санкціями Заходу.