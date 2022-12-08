FT: пробка из танкеров образовалась из-за опасений Анкары, на Западе же не считают причиной потолок цен

Детали

Как сообщается, западные официальные лица обвинили Турцию в нарушении поставок сырой нефти из Черного моря, подчеркнув, что не было никаких причин блокировать движение через турецкие проливы.

"По меньшей мере 22 танкера с сырой нефтью были остановлены в турецких водах из-за опасений в Анкаре, что поставки могут быть незастрахованными из-за правил, запрещающих танкерам, перевозящим российскую нефть, доступ к европейскому морскому страхованию, если нефть не продается по цене 60 долларов за баррель или меньше", - пишет издание.

"Турция заявила, что ограничение цен G7 увеличило риски относительно незастрахованных судов в ее водах, и попросила, чтобы все танкеры с сырой нефтью, пересекающие турецкие протоки, доказали, что у них есть действующая страховка для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения", - отмечает издание.

Но два западных чиновника заявили, что "судам, большинство из которых загружено нефтью из Казахстана, а не из россии, следует разрешить проход".

"Похоже, что все, кроме одного, из примерно 20 загруженных сырых танкеров, ожидающих пересечение проливов, везут нефть казахстанского происхождения, - сказал Financial Times один западный чиновник, участвовавший в установлении потолка цен. - На эти грузы не будет распространяться потолок цен ни при каком сценарии".

Западные официальные лица, как указано, защищали механизм потолка цен и утверждали, что "запрос Турции о дополнительных гарантиях от отправителей груза не нужен, независимо от того, был ли груз российским или казахстанским".

"Эти сбои являются результатом правил Турции, а не политики потолка цен", – сказал чиновник, участвовавший в установлении потолка цен.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил этот вопрос с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в среду. Министерство финансов Великобритании во вторник заявило, что Британия, США и ЕС тесно сотрудничают с турецкими властями для достижения решения. "Нет причин, по которым судам может быть отказано в доступе к проливу Босфор по соображениям экологии или здоровья и безопасности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Нефть, добываемая в Казахстане такими компаниями, как Chevron и ExxonMobil, экспортируется по трубопроводу через россию в порты на черноморском побережье рф, где она загружается на танкеры для перехода через турецкие проливы в Средиземное море. Ее поставки не ограничены российскими санкциями Запада.