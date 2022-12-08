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FT: пробка из танкеров образовалась из-за опасений Анкары, на Западе же не считают причиной потолок цен

FT: пробка из танкеров образовалась из-за опасений Анкары, на Западе же не считают причиной потолок цен

Киев • УНН

 • 793782 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары дополнительных гарантий от перевозчиков относительно страхования, вопрос о чем возник на фоне введения потолка цен на российскую нефть, но на Западе говорят, что сбои не являются результатом политики потолка цен, сообщила газета Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, западные официальные лица обвинили Турцию в нарушении поставок сырой нефти из Черного моря, подчеркнув, что не было никаких причин блокировать движение через турецкие проливы.

"По меньшей мере 22 танкера с сырой нефтью были остановлены в турецких водах из-за опасений в Анкаре, что поставки могут быть незастрахованными из-за правил, запрещающих танкерам, перевозящим российскую нефть, доступ к европейскому морскому страхованию, если нефть не продается по цене 60 долларов за баррель или меньше", - пишет издание.

"Турция заявила, что ограничение цен G7 увеличило риски относительно незастрахованных судов в ее водах, и попросила, чтобы все танкеры с сырой нефтью, пересекающие турецкие протоки, доказали, что у них есть действующая страховка для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения", - отмечает издание.

Но два западных чиновника заявили, что "судам, большинство из которых загружено нефтью из Казахстана, а не из россии, следует разрешить проход".

"Похоже, что все, кроме одного, из примерно 20 загруженных сырых танкеров, ожидающих пересечение проливов, везут нефть казахстанского происхождения, - сказал Financial Times один западный чиновник, участвовавший в установлении потолка цен. - На эти грузы не будет распространяться потолок цен ни при каком сценарии".

Западные официальные лица, как указано, защищали механизм потолка цен и утверждали, что "запрос Турции о дополнительных гарантиях от отправителей груза не нужен, независимо от того, был ли груз российским или казахстанским".

"Эти сбои являются результатом правил Турции, а не политики потолка цен", – сказал чиновник, участвовавший в установлении потолка цен.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил этот вопрос с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в среду. Министерство финансов Великобритании во вторник заявило, что Британия, США и ЕС тесно сотрудничают с турецкими властями для достижения решения. "Нет причин, по которым судам может быть отказано в доступе к проливу Босфор по соображениям экологии или здоровья и безопасности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Нефть, добываемая в Казахстане такими компаниями, как Chevron и ExxonMobil, экспортируется по трубопроводу через россию в порты на черноморском побережье рф, где она загружается на танкеры для перехода через турецкие проливы в Средиземное море. Ее поставки не ограничены российскими санкциями Запада.

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