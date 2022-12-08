СтратКом ЗСУ показав затор з нафтових танкерів після санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео затора з нафтових танкерів біля берегів Туреччини після запровадження ембарго та "стелі цін" на російську нафту, пише УНН.
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"Це пробка з нафтових танкерів біля берегів Туреччини після запровадження Європою санкцій на російську нафту", - підписали відео у СтратКомі ЗСУ.
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У турецьких водах утворився затор з нафтових танкерів після того, як західні держави ввели "стелю цін" на російську нафту. Влада Туреччини вимагає від страхових компаній пообіцяти, що будь-які судна, що плавають у її протоках, будуть повністю застраховані.
У Казахстані заявили, що термін очікування для танкерів, які перевозять нафту в протоках Босфор та Дарданелли, становить шість днів.