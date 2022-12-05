Возле Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после ограничения цен на нефть с рф - FT

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"По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и служб спутникового отслеживания, около 19 танкеров с сырой нефтью ждали пересечения турецких вод в понедельник. Суда бросили якорь у проливов Босфора и Дарданелл, соединяющих черноморские порты россии с международными рынками. По словам судового брокера, пожелавшего остаться анонимным, первый танкер прибыл 29 ноября и ждал шесть дней. Танкеры, ожидающие в турецких водах и вокруг них, это первый признак того, что ограничение цен может нарушить глобальные потоки нефти, выходящие за пределы российского экспорта", – пишет издание.

Детали

Согласно вступившим в силу в понедельник санкциям ЕС танкерам, загружающим российскую сырую нефть, запрещено получать доступ к западному морскому страхованию, если нефть не продается по предельной цене в 60 долларов за баррель. По данным shipbrokers и TankerTrackers.com, значительная часть сырья на кораблях у Турции происходит из Казахстана. Она поступает в российские порты по трубопроводу и не подпадает под санкции Запада.

Анкара попросила все танкеры, перевозящие сырую нефть через турецкие проливы, предоставить письма от своих поставщиков защиты и возмещения, известных как P&I Clubs, подтверждающие, что страховое покрытие будет оставаться в силе для покрытия инцидентов, таких как разливы нефти и столкновения.

Впрочем, международная группа P&I Clubs, представляющая 13 страховщиков, обеспечивающих покрытие ответственности примерно за 90 процентов мировых перевозок, заявила, что турецкий запрос "вышел далеко за рамки" общей информации, и сейчас "продолжаются конструктивные дискуссии с соответствующими органами власти, чтобы попытаться разрешить ситуацию".

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Турецкие власти также пропускали перевозившие нефтепродукты танкеры, такие как бензин и дизельное топливо, а не сырую нефть, поскольку санкции ЕС в отношении этих видов топлива вступят в силу только в феврале.

Напомним

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морем, принятом Комиссией ЕС 3 июня в рамках шестого пакета ограничительных мер против москвы.

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши отметили, что предельная цена обеспечит эффективность санкций, вводимых на российскую нефть.

В кремле заявили, что откажутся продавать нефть странам, которые соглашаются ограничивать цены.