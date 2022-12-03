FT нарахувало 100 танкерів у "тіньовому флоті" рф для обходу нафтового ембарго

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"За словами морських брокерів та аналітиків, росія непомітно нагромадила флот із більш ніж 100 старих танкерів, щоб допомогти обійти санкції Заходу на продаж російської нафти після її вторгнення в Україну", - повідомляє газета.

За оцінками судноплавного брокера Braemar, москва, яка значною мірою залежить від іноземних танкерів для перевезення своєї нафти, отримала цього року понад 100 суден за рахунок прямих чи непрямих закупівель. Енергетична консалтингова компанія Rystad повідомляє, що у 2022 році росія отримала 103 танкери за рахунок закупівель та перерозподілу суден, що обслуговують Іран та Венесуелу, дві країни, на які поширюється західне нафтове ембарго.

Судам, як правило, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані в найближчі кілька років, зазначив керівник відділу досліджень танкерів у Braemar Ануп Сінгх.

"Ми впевнені, що більшість цих суден призначені для росії", - сказав Сінгх.

Прагнення кремля зібрати те, що нафтотранспортна галузь називає російським "тіньовим флотом", є спробою подолати нові санкції на російську нафту, відзначає видання. До них належать заборона ЄС на імпорт морем, що набирає чинності у понеділок, і нова стеля цін у 60 доларів за барель, яку блок підтримав у п'ятницю і яка є частиною ширшої ініціативи G7.

Трейдери кажуть, що "тіньовий флот" зменшить вплив таких заходів, але не усуне їх.

Аналітики кажуть, що нові російські танкери, ймовірно, будуть використовуватися, щоб спробувати постачати у такі країни, як Індія, Китай та Туреччина, які стали більшими покупцями її нафти на тлі того, як Європа скоротила закупки.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляло, що "тіньовий флот" створює росія для обходу нафтового ембарго.