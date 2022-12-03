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FT насчитало 100 танкеров в "теневом флоте" рф для обхода нефтяного эмбарго

FT насчитало 100 танкеров в "теневом флоте" рф для обхода нефтяного эмбарго

Киев • УНН

 • 1041228 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В этом году, по оценкам, для москвы было приобретено более ста судов для перевозки подсанкционной российской нефти в рамках "теневого флота" рф, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"По словам морских брокеров и аналитиков, россия незаметно накопила флот из более 100 старых танкеров, чтобы помочь обойти санкции Запада на продажу российской нефти после ее вторжения в Украину", - сообщает газета.

По оценкам судоходного брокера Braemar, москва, в значительной степени зависящая от иностранных танкеров для перевозки своей нефти, получила в этом году более 100 судов за счет прямых или косвенных закупок. Энергетическая консалтинговая компания Rystad сообщает, что в 2022 году россия получила 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу, две страны, на которые распространяется западное нефтяное эмбарго.

Судам, как правило, 12-15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, отметил руководитель отдела исследований танкеров в Braemar Ануп Сингх.

"Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для россии", - сказал Сингх.

Стремление кремля собрать то, что нефтетранспортная отрасль называет российским "теневым флотом", является попыткой преодолеть новые санкции на российскую нефть, отмечает издание. К ним относятся запрет ЕС на импорт морем, что вступает в силу в понедельник, и новый потолок цен в размере 60 долларов за баррель, который блок поддержал в пятницу и который является частью более широкой инициативы G7.

Трейдеры говорят, что "теневой флот" уменьшит влияние таких мер, но не устранит их.

Аналитики говорят, что новые российские танкеры, вероятно, будут использоваться, чтобы попытаться поставлять в такие страны как Индия, Китай и Турция, которые стали большими покупателями ее нефти на фоне того, как Европа сократила закупки.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщало, что "теневой флот" создает россия для обхода нефтяного эмбарго.

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