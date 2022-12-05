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Естонія, Литва та Польща виступили із спільною заявою щодо обмеження цін на російську нафту

Естонія, Литва та Польща виступили із спільною заявою щодо обмеження цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 4085135 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністри закордонних справ Естонії, Литви та Польщі вітають угоду про обмеження цін на експорт російської нафти, яка спрямована на обмеження доходу рф, передає УНН.

Деталі

У спільній заяві міністри зазначають, що початкова стеля цін на нафту в розмірі 60 доларів, що є результатом тривалих переговорів у межах G7 та ЄС, забезпечить ефективність санкцій, що вводяться на російську нафту.

"Ми доклали всіх зусиль, щоб головна мета обмежень - обмеження доходів від нафти для росії - було досягнуто", - йдеться у повідомленні.

Міністри підтвердили, що максимальна ціна буде встановлена ​​щонайменше на 5% нижчою, ніж середня ринкова ціна для російської нафти, і буде переглядатися кожні два місяці, залежно від розвитку ринку.

"Ми підкреслюємо, що будемо продовжувати працювати, щоб повністю зупинити прибуток росії від продажу нафти. Обмеження цін є лише одним із елементів нашої відповіді на агресію росії проти України", - вказали вони.

Раніше

У понеділок ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морем набуло чинності, прийнятому Комісією ЄС 3 червня в рамках шостого пакету обмежувальних заходів проти Москви.

Російські чиновники заявили, що відмовляться продавати нафту країнам, які погоджуються обмежувати ціни.

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