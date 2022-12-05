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Эстония, Литва и Польша выступили с общим заявлением об ограничении цен на российскую нефть

Эстония, Литва и Польша выступили с общим заявлением об ограничении цен на российскую нефть

Киев • УНН

 • 4085132 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши приветствуют соглашение об ограничении цен на экспорт российской нефти, направленное на ограничение дохода рф, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении министры отмечают, что первоначальный потолок цен на нефть в размере 60 долларов, что является результатом длительных переговоров в рамках G7 и ЕС, обеспечит эффективность вводимых на российскую нефть санкций.

"Мы приложили все усилия, чтобы главная цель ограничений - ограничение доходов от нефти для россии - было достигнуто", - говорится в сообщении.

Министры подтвердили, что максимальная цена будет установлена по меньшей мере на 5% ниже, чем средняя рыночная цена для российской нефти, и будет пересматриваться каждые два месяца в зависимости от развития рынка.

"Мы подчеркиваем, что будем продолжать работать, чтобы полностью остановить прибыль россии от продажи нефти. Ограничение цен является лишь одним из элементов нашего ответа на агрессию россии против Украины", – указали они.

Ранее

В понедельник эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морем вступило в силу, принятое Комиссией ЕС 3 июня в рамках шестого пакета ограничительных мер против Москвы.

Российские чиновники заявили, что откажутся продавать нефть странам, соглашающимся ограничивать цены.

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