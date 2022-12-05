Біля Туреччини утворився затор з нафтових танкерів після обмеження цін на нафту з рф - FT

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"За даними суднових брокерів, нафтотрейдерів і служб супутникового відстеження, близько 19 танкерів із сирою нафтою чекали на перетин турецьких вод у понеділок. Судна кинули якір біля проток Босфору та Дарданелл, що з’єднують чорноморські порти росії з міжнародними ринками. За словами суднового брокера, який побажав залишитися анонімним, перший танкер прибув 29 листопада і чекав шість днів. Танкери, які очікують у турецьких водах та навколо них, — це перша ознака того, що обмеження цін може порушити глобальні потоки нафти, що виходять за межі російського експорту", - пише видання.

Деталі

Відповідно до санкцій ЄС, які набули чинності в понеділок, танкерам, які завантажують російську сиру нафту, заборонено отримувати доступ до західного морського страхування, якщо нафта не продається за граничною ціною у 60 доларів за барель. За даними shipbrokers і TankerTrackers.com, значна частина сировини на кораблях біля Туреччини походить з Казахстану. Вона надходить до російських портів по трубопроводу і не підпадає під санкції Заходу.

Анкара попросила всі танкери, що перевозять сиру нафту через турецькі протоки, надати листи від своїх постачальників захисту та відшкодування, відомих як P&I Clubs, які підтверджують, що страхове покриття залишатиметься в силі для покриття інцидентів, таких як розливи нафти та зіткнення.

Втім, міжнародна група P&I Clubs, яка представляє 13 страховиків, що забезпечують покриття відповідальності приблизно за 90 відсотків світових перевезень, заявила, що турецький запит "вийшов далеко за рамки" загальної інформації, і наразі "тривають конструктивні дискусії з відповідними органами влади, щоб спробувати вирішити ситуацію".

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Турецька влада також пропускала танкери, що перевозили нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, а не сиру нафту, оскільки санкції ЄС щодо цих видів палива набудуть чинності лише в лютому.

Нагадаємо

5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, прийнятому Комісією ЄС 3 червня в рамках шостого пакета обмежувальних заходів проти москви.

Міністри закордонних справ Естонії, Литви та Польщі зазначили, що гранична ціна забезпечить ефективність санкцій, що вводяться на російську нафту.

У кремлі заявили, що відмовляться продавати нафту країнам, які погоджуються обмежувати ціни.