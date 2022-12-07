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У Казахстані заявили, що термін очікування для танкерів у турецьких протоках становить шість днів

У Казахстані заявили, що термін очікування для танкерів у турецьких протоках становить шість днів

Київ • УНН

 • 1001017 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Казахстані заявили, що термін очікування для танкерів, які перевозять нафту в протоках Босфор та Дарданелли, становить шість днів. Про це УНН пише з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики країни.

Цитата

"На сьогодні очікування в протоках Босфор і Дарданелли становить 6 діб. Для зимового сезону це нормальне очікування, минулого року очікування в протоках у грудні було близько 14 днів", – заявили в міністерстві.

Деталі

Зазначається, що кількість танкерів з нафтою з Казахстану, які перебувають у дорозі через протоки, невідома. Водночас, зазначено, що міністерство зараз з'ясовує деталі щодо листів про страхування вантажів.

Додамо

Як писав УНН, у турецьких водах утворився затор з нафтових танкерів після того, як західні держави ввели "стелю цін" на російську нафту. Влада Туреччини вимагає від страхових компаній пообіцяти, що будь-які судна, що плавають у її протоках, будуть повністю застраховані.

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