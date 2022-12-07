У Казахстані заявили, що термін очікування для танкерів у турецьких протоках становить шість днів

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"На сьогодні очікування в протоках Босфор і Дарданелли становить 6 діб. Для зимового сезону це нормальне очікування, минулого року очікування в протоках у грудні було близько 14 днів", – заявили в міністерстві.

Деталі

Зазначається, що кількість танкерів з нафтою з Казахстану, які перебувають у дорозі через протоки, невідома. Водночас, зазначено, що міністерство зараз з'ясовує деталі щодо листів про страхування вантажів.

Додамо

Як писав УНН, у турецьких водах утворився затор з нафтових танкерів після того, як західні держави ввели "стелю цін" на російську нафту. Влада Туреччини вимагає від страхових компаній пообіцяти, що будь-які судна, що плавають у її протоках, будуть повністю застраховані.