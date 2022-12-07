В Казахстане заявили, что срок ожидания для танкеров в турецких проливах составляет шесть дней
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Казахстане заявили, что срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть в проливах Босфор и Дарданеллы, составляет шесть дней. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.
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"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет 6 суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней", – заявили в министерстве.
Детали
Отмечается, что количество танкеров с нефтью из Казахстана, находящихся в пути через проливы, неизвестно. В то же время отмечено, что министерство сейчас выясняет детали, касающиеся писем о страховании грузов.
Добавим
Как писал УНН, в турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные государства ввели "потолок цен" на российскую нефть. Власти Турции требуют от страховых компаний пообещать, что любые плавающие в ее проливах суда будут полностью застрахованы.