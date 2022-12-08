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СтратКом ВСУ показал пробку из нефтяных танкеров после санкций против рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео затора из нефтяных танкеров у берегов Турции после введения эмбарго и "потолка цен" на российскую нефть, пишет УНН.

Детали

"Это пробка из нефтяных танкеров у берегов Турции после введения Европой санкций на российскую нефть", - подписали видео в СтратКоме ВСУ.

Дополнение

В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные государства ввели "потолок цен" на российскую нефть. Власти Турции требуют от страховых компаний пообещать, что любые плавающие в ее проливах суда будут полностью застрахованы.

В Казахстане заявили, что срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть в проливах Босфор и Дарданеллы, составляет шесть дней.

Украинские Национальные Новости

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