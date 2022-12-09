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20 танкерів з нафтою застрягли в заторі у Босфорі, ще 8 - у Дарданеллах

20 танкерів з нафтою застрягли в заторі у Босфорі, ще 8 - у Дарданеллах

Київ • УНН

 • 846589 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. 20 танкерів з нафтою очікують перетину протоки Босфор неподалік турецького Стамбула, ще 8 - у черзі біля протоки Дарданелли, з посиланням на судноплавне агентство Tribeca повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У п'ятницю ще один танкер довів до 20 кількість суден, які чекають у Чорному морі, щоб пройти через турецьку протоку Босфор на шляху до Середземного моря", - пише видання з посиланням на Tribeca.

Вісім танкерів також очікували проходу через протоку Дарданелли в Середземне море, порівняно з дев'ятьма днем раніше, повідомила Tribeca, внаслідок чого в південному напрямку чекало на прохід загалом 28 танкерів.

Група країн G7, Європейський Союз і Австралія домовилися заборонити постачальникам транспортних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не продаватиметься за примусово низькою ціною, або з дотриманням стелі цін, що спрямовано на те, щоб позбавити москву доходів під час війни.

Під час телефонної розмови в середу заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо повідомив заступника міністра закордонних справ Туреччини Седата Онала, що обмеження поширюється лише на російську нафту і не вимагає додаткових перевірок суден, що перетинають територіальні води Туреччини, повідомило міністерство фінансів США.

Однак з початку місяця в Туреччині діє окремий захід, який спричиняє затор. Вона вимагає від судів надання страховки на час їхнього транзиту через протоку Босфор або при заході в турецькі порти.

У четвер, ігноруючи тиск з-за кордону з приводу нарощення черги, морська влада Туреччини заявила, що продовжуватиме не допускати до своїх вод нафтові танкери, які не мали відповідних страхових свідоцтв, і що їм потрібен час для перевірок.

Генеральне управління Анкари у морських справах заявило, що неприпустимо тиснути на Туреччину з приводу того, що, за її словами, є "звичайними" страховими перевірками. Там заявили, що може вивести танкери без належної документації зі своїх вод або зажадати від них надати нові страхові свідоцтва P&I, які покривають їх поїздки турецькою територією.

Доповнення

СтратКом ЗСУ показав затор з нафтових танкерів після санкцій проти рф.

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