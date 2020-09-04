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Японія відреагувала на вимоги Маврикія через розлив нафти з японського танкеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Японія надаватиме довгострокову допомогу Маврикію для очищення моря після розливу нафти, спричиненого японським танкером. Про це заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга, пише Mainichi, передає УНН.

Японія відреагувала на вимоги Маврикія через розлив нафти з японського танкеру

“Ми хотіли б запропонувати допомогу в середньо- та довгостроковій перспективі в цих сферах, одночасно співпрацюючи із залученими країнами”, — сказав Суга.

Він відзначив, що допомога Маврикію не обмежиться запобіганням подальшому розповсюдженню нафти або її вилученню, та заявив, що вона буде поширюватися на соціальні та економічні сфери.

Зазначається, що Японія вже направила на Маврикій бригади з ліквідації наслідків стихійного лиха після того, як японський танкер сів на мілину біля острівної держави Індійського океану, виливши понад 1000 тонн нафти в морське середовище.

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Нагадаємо, уряд Маврикія вимагає від Японії сплатити 34 млн доларів компенсації рибацькій громаді країни за збитки, спричинені розливом нафти з японського танкеру.

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Як повідомляв УНН, японський танкер MV Wakashio опинився на мілині у берегів Маврикію 25 липня, на початку серпня з нього почався витік палива. Через це острову Маврикію загрожує екологічна катастрофа. З того часу на місці події працювали експерти судновласника Nagashiki Shipping, Франції та ООН, триває багато розслідувань. Десятки тисяч жителів Маврикію протестували у столиці країни через екологічну катастрофу, владу попередили про наступний протест, запланований на 12 вересня.

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