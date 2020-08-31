Держекоінспекція: підняття танкеру Delfi не спричинило забруднення Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підняття танкеру Delfi не призвело до забруднення вод Чорного моря. Про це у своєму Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
"Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна. В період з 22 по 30 серпня забруднення чи перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не виявлено", - пише Мальований.
Він нагадав, що Delfi поставили на рівний кіль 26 серпня.
"Це сталося майже через рік після аварії і після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкеру. Наступний крок – його транспортування з акваторії біля пляжу "Дельфін", - пише чиновник.
Мальований додав, що акваторію в районі затонулого танкеру щоденно моніторять державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.
"Якщо стан води буде змінюватись – повідомлятиму", - пише чиновник, висловлюючи сподівання на успішне транспортування танкеру з місця аварії.
"Крім того, це дасть можливість ДЕІ провести повні розрахунки збитків, які судно завдало довкіллю", - резюмував він.
Нагадаємо, у кінці липня держава позбавила права судновласника Delfi займатися його підняттям через попередні незграбні спроби. Відповідальним призначили міністра інфраструктури Владислава Криклія. У серпні Адміністрація морських портів оголосила конкурс на підняття танкера. Cвою безкоштовну допомогу державі запропонували дві компанії - "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які підняли Delfi 26 серпня.