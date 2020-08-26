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Танкер "Делфі" підняли — Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні напівзатонулий танкер "Делфі" був поставлений на кіль, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Танкер "Делфі" підняли — Криклій

"Наступний етап – візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація та ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості "Делфі", за допомогою плавкрану та понтону його можна буде транспортувати у визначене місце подалі від міського пляжу", - написав Криклій.

Також міністр розповів, про заходи, які здійснюються з метою екологічного захисту:

"Для безпеки довкілля постійно здійснюється зачистка танків та акваторії від залишків нафтопродуктів. Поступово, але впевнено рухаємося до цілі. Але наші пріоритети незмінні – це безпека та якісний результат", - наголосив він.

Криклій також відзначив професійну роботу всіх причетних до процесу підняття "Делфі". "Фахівці ТОВ "Краншип" (підрозділ компанії "Трансшип" - ред.), які зголосилися підняти танкер і максимально швидко мобілізували свої технічні ресурси, працюють 24/7. Нагадаю, що лише 21 липня після низки невдалих спроб судновласника "Делфі" підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому.

Вдячний за роботу нашим рятувальникам і вкотре ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи. Продовжуємо працювати", - підсумував у своєму дописі він.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник танкера. Але після невдалих спроб, у серпні держава його усунула і взялася за справу сама. Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ". "Трансшип" пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а "Бруклін-Київ" - їх профінансувати.

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