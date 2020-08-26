Танкер "Делфи" подняли — Криклий

"Следующий этап - визуальный осмотр корпуса аварийного судна, его герметизация и ремонт. И как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести "Делфи", с помощью плавкрана и понтона его можно будет транспортировать в определенное место подальше от городского пляжа", - написал Криклий.

Также министр рассказал о мерах, предпринимаемых с целью экологической защиты:



"Для безопасности окружающей среды постоянно осуществляется зачистка танков и акватории от остатков нефтепродуктов. Постепенно, но уверенно движемся к цели. Но наши приоритеты неизменны - это безопасность и качественный результат", - подчеркнул он.

Криклий также отметил профессиональную работу всех причастных к процессу поднятия "Делфи". "Специалисты ООО "Краншип" (подразделение компании "Трансшип" - ред.), которые согласились поднять танкер и максимально быстро мобилизовали свои технические ресурсы, работают 24/7. Напомню, что только 21 июля после ряда неудачных попыток судовладельца "Делфи" поднять затонувшее судно, государство получило право на организацию подъема.



Благодарен за работу нашим спасателям и еще раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы. Продолжаем работать", - подытожил в своем посте он.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранила и взялась за дело сама. Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трансшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" - их профинансировать.