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Госэкоинспекция: поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнение Черного моря

Киев • УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Поднятие танкера Delfi не привело к загрязнению вод Черного моря. Об этом в своем Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает УНН.

Госэкоинспекция: поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнение Черного моря

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - пишет Рисованный.

Он напомнил, что Delfi поставили на ровный киль 26 августа.

"Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг - его транспортировка из акватории возле пляжа "Дельфин", - пишет чиновник.

Малеванный добавил, что акваторию в районе затонувшего танкера ежедневно мониторят государственные инспекторы по охране окружающей природной среды.

"Если состояние воды будет меняться - будут сообщать", - пишет чиновник, выражая надежду на успешную транспортировку танкера с места аварии.

"Кроме того, это даст возможность ГЭИ провести полные расчеты убытков, которые судно нанесло окружающей среде", - резюмировал он.

Напомним, в конце июля государство лишило права судовладельца Delfi заниматься его поднятием из-за предыдущих неуклюжих попыток. Ответственным назначили министра инфраструктуры Владислава Криклия. В августе Администрация морских портов объявила конкурс на поднятие танкера. Свою бесплатную помощь государству предложили две компании - "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые подняли Delfi 26 августа.

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