Япония отреагировала на требования Маврикия из-за разлива нефти из японского танкера

“Мы хотели бы предложить помощь в средне- и долгосрочной перспективе в этих сферах, одновременно сотрудничая с привлеченными странами”, — сказал Суга.

Он отметил, что помощь Маврикия не ограничится предупреждением дальнейшее распространение нефти или ее изъятию, и заявил, что она будет распространяться на социальные и экономические сферы.

Отмечается, что Япония уже направила на Маврикий бригады по ликвидации последствий стихийного бедствия после того, как японский танкер сел на мель у островного государства Индийского океана, вылив более 1000 тонн нефти в морскую среду.

Напомним, правительство Маврикия требует от Японии заплатить 34 млн долларов компенсации рыбацкой общине страны за убытки из-за разлива нефти с японского танкера.

Как сообщал УНН, японский танкер MV Wakashio оказался на мели у берегов Маврикия 25 июля, в начале августа с него началась утечка топлива. Из-за этого острову Маврикию грозит экологическая катастрофа. С тех пор на месте происшествия работали эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и ООН, продолжается много расследований. Десятки тысяч жителей Маврикия протестовали в столице страны за экологической катастрофы, власть предупредили о следующем протесте, запланированном на 12 сентября.