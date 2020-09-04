Япония отреагировала на требования Маврикия из-за разлива нефти из японского танкера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Япония будет оказывать долгосрочную помощь Маврикию для очистки моря после разлива нефти, вызванного японским танкером. Об этом заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга, пишет Mainichi, передает УНН.
“Мы хотели бы предложить помощь в средне- и долгосрочной перспективе в этих сферах, одновременно сотрудничая с привлеченными странами”, — сказал Суга.
Он отметил, что помощь Маврикия не ограничится предупреждением дальнейшее распространение нефти или ее изъятию, и заявил, что она будет распространяться на социальные и экономические сферы.
Отмечается, что Япония уже направила на Маврикий бригады по ликвидации последствий стихийного бедствия после того, как японский танкер сел на мель у островного государства Индийского океана, вылив более 1000 тонн нефти в морскую среду.
Напомним, правительство Маврикия требует от Японии заплатить 34 млн долларов компенсации рыбацкой общине страны за убытки из-за разлива нефти с японского танкера.
Как сообщал УНН, японский танкер MV Wakashio оказался на мели у берегов Маврикия 25 июля, в начале августа с него началась утечка топлива. Из-за этого острову Маврикию грозит экологическая катастрофа. С тех пор на месте происшествия работали эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и ООН, продолжается много расследований. Десятки тысяч жителей Маврикия протестовали в столице страны за экологической катастрофы, власть предупредили о следующем протесте, запланированном на 12 сентября.