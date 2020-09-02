Уряд Маврикія вимагає від Японії 34 млн доларів компенсації за розлив нафти з японського танкеру

Згідно з документом уряду Маврикія, країна вимагає від Японії сплатити в цілому 1,34 млрд маврикійських рупій (34 млн. доларів), на підтримку місцевої рибальської громади, яка постраждала від розливу нафти.

Маврикій підрахував, що на будівництво 100 рибальських човнів знадобиться 1,2 млрд рупій, при цьому 9,7 млн рупій потрібно для підготовки 475 рибалок та 60 шкіперів, які змушені будуть ловити рибу в більш віддалених і суворих водах, ніж вони звикли.

З 7 серпня Маврикій оголосив надзвичайний стан навколишнього середовища, посилаючись на побоювання щодо впливу на види, що перебувають під загрозою зникнення, такі як птахи та морські черепахи. В даний час заборонено ловити рибу в прибережних районах, які зазнали розливу.

Як повідомляв УНН, японський танкер MV Wakashio опинився на мілині у берегів Маврикію 25 липня, на початку серпня з нього почався витік палива. Через це острову Маврикію загрожує екологічна катастрофа. З того часу на місці події працювали експерти судновласника Nagashiki Shipping, Франції та ООН, триває багато розслідувань. Десятки тисяч жителів Маврикію протестували у столиці країни через екологічну катастрофу, владу попередили про наступний протест, запланований на 12 вересня.