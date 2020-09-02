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Правительство Маврикия требует от Японии 34 млн долларов компенсации за разлив нефти с японского танкера

Киев • УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правительство Маврикия требует от Японии заплатить 34 млн долларов компенсации рыбацкой общине страны за убытки из-за разлива нефти из японского танкера. Об этом пишет японская газета Mainichi, передает УНН.

Правительство Маврикия требует от Японии 34 млн долларов компенсации за разлив нефти с японского танкера

Согласно документу правительства Маврикия, страна требует от Японии оплатить в целом 13 млрд маврикийских рупий (34 млн долларов), на поддержку местной рыболовной общины, пострадавшей от разлива нефти.

Маврикий подсчитал, что на строительство 100 рыбацких лодок понадобится 12 млрд рупий, при этом 97 млн рупий нужно для подготовки 475 рыбаков и 60 шкиперов, которые вынуждены будут ловить рыбу в более отдаленных и суровых водах, чем они привыкли.

С 7 августа Маврикий объявил чрезвычайное положение окружающей среды, ссылаясь на опасения относительно влияния на виды, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как птицы и морские черепахи. В настоящее время запрещено ловить рыбу в прибрежных районах, подвергшихся разливу нефти.

Как сообщал УНН, японский танкер MV Wakashio оказался на мели у берегов Маврикия 25 июля, в начале августа с него началась утечка топлива. Из-за этого острову Маврикий грозит экологическая катастрофа. С тех пор на месте происшествия работали эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и ООН, продолжается много расследований. Десятки тысяч жителей Маврикия протестовали в столице страны за экологической катастрофы, власть предупредили о следующем протест, запланированный на 12 сентября.

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