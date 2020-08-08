Через розлив нафти Маврикію загрожує екологічна катастрофа

"Замість кришталево чистої води і багатої морської флори і фауни на горизонті жителі і гості острова Маврикій бачать танкер, що накренився, і величезну нафтову пляму. Влада закликала відпочиваючих утриматися від купання і прогулянок по пляжу", - пише видання.

Відзначається, що причина тому - витік пального з танкера MV Wakashio. Судно, що йшло під панамським прапором, сіло на мілину біля узбережжя Пуент-д'Есні, неподалік від знаменитої лагуни Блю-Бей ще в кінці липня.

Відомо, що воно перевозило 200 тонн дизельного палива і майже чотири тисячі тонн сирої нафти.

"У четвер командування сповістило місцеву владу про пробоїну. Екіпаж був евакуйований. Експерти запевняють: забруднення вже досягло небувалих масштабів, острову загрожує екологічна катастрофа", - додається в повідомленні.

Визнавши, що впоратися з наслідками витоку не в силах, маврикійський уряд звернувся за допомогою до колег з сусідніх островів.

Нагадаємо, розрізання судна Delfi може привести до розливу нафти, що в 40 разів перевищить обсяг забруднення, що відбувалося за весь час з моменту аварії.