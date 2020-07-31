Разрезание Delfi может нанести вред экологии в 40 раз больше, чем за все время после аварии - Госэкоинспекция

"От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море. Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер", - сообщил Малеваный.

Он отметил, что с 22 ноября 2019 года, когда произошла авария с танкером, ГЭИ осуществляет контрольный отбор проб воды в районе одесского пляжа "Дельфин", где до сих пор находится затонувшее судно.

"За весь этот период суммарно около 30 дней наблюдалось превышение предельно допустимых концентратов нефтепродуктов. Есть соответствующие акты, что составляются в присутствии Администрации морских портов Украины (АМПУ)", - написал глава экоинспекции.

Также он сообщил, что АМПУ по предписанию ГЭИ установило боновые ограждения вокруг танкера. В компетенцию ГЭИ не входит проверять качество этого оборудования.

"Однако около 30 раз инспекторами фиксировалось повреждение бонов и утечка нефти за их пределы. Боны, на самом деле, слабые и поэтому заваливаются. Их можно использовать на реках, а морские штормы они не выдерживают. ГЭИ обращалась к Одесской областной государственной администрации, АМПУ и правоохранительным органам для решения этой проблемы", - заявил Малеваный.

Кроме того, по его словам, ГЭИ разработает предложения по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации Delfi.

"Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу", - добавил глава ГЭИ.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались.

Недавно ликвидацией судна начало заниматься государство с технической реализацией от АМПУ.

Добавим, что, по информации Госэкоинспекции, сейчас все убытки от танкера Delfi, который находится в акватории Черного моря в Одессе, невозможно подсчитать, но пока они составляют 20 тыс. долларов.