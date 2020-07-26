Підйом танкера Delfi: ста відомий подальший план дій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Голова Одеської ОДА Максим Куций оголосив подальший план дій щодо підйому танкеру Delfi. Відповідні заходи узгоджені з міністром інфраструктури, Адміністрацією морпортів та Держекоінспекцією. Про це Куций повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Разом з міністром, керівництвом Адміністрації морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority, Державної екологічної інспекції України та Одеського порту узгодили наші подальші дії.
Перше. Роботи не зупиняться навіть на період проведення тендеру.
Друге. Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків завданих екології.
Третє. Застосуємо скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок.
Четверте. Вже завтра ми проведемо розширену нараду за участі експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна", - написав Куций.
Він також додав, що часу на ліквідацію мало. Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес.
"Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки. Працюємо разом задля єдиної мети", - резюмував голова ОДА.
Як повідомляв УНН, 26 липня відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкеру Делфі.
Головне — ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня. 27 липня, за законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкеру остаточно перейде виключно до держави.