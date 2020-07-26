Ситуацію з танкером Delfi визнали НС місцевого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Ситуацію навколо танкеру Delfi визначено як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
“Чергова спроба підняти судно на кіль провалилась, натомість маємо новий вилив нафтопродуктів (ГДК) у воду. Забруднено близько 100 квадратних метрів поверхні води”, — написав Мальований.
За його словами, Держекоінспекцією в Одеській області відібрані проби води для лабораторного визначення вмісту ГДК.
“Станом на вчора — 25 липня — було встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрації нафтопродуктів у 4,8 разів... Загалом, з огляду на перебіг подій, ситуацію навколо танкеру „Delfi“ визначено як надзвичайну ситуацію місцевого рівня”, — зазначив Мальований.
Нагадаємо, з 27 липня операція з підняття танкера Делфі з акваторії морського порту “Одеса”, переходить під контроль Адміністрації морських портів України.
Як повідомлялося, чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Перші спроби підняти танкер не вдалися.