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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95683 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107866 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 112727 просмотра

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4 марта, 13:46 • 143229 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114013 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103253 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102722 просмотра

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Ситуацию с танкером Delfi признали ЧС местного уровня

Ситуацию с танкером Delfi признали ЧС местного уровня

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Ситуацию вокруг танкера Delfi определено как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, и есть новый выток нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды", - написал Малеваный.

По его словам, Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК.

"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз ... В общем, учитывая ход событий, ситуацию вокруг танкера "Delfi" определено как чрезвычайную ситуацию местного уровня", - отметил Малеваный.

Напомним, с 27 июля операция по поднятию танкера Делфи из акватории морского порта "Одесса" переходит под контроль Администрации морских портов Украины.

Как сообщалось, очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались.

Украинские Национальные Новости

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