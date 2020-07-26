Ситуацию с танкером Delfi признали ЧС местного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Ситуацию вокруг танкера Delfi определено как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, и есть новый выток нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды", - написал Малеваный.
По его словам, Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК.
"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз ... В общем, учитывая ход событий, ситуацию вокруг танкера "Delfi" определено как чрезвычайную ситуацию местного уровня", - отметил Малеваный.
Напомним, с 27 июля операция по поднятию танкера Делфи из акватории морского порта "Одесса" переходит под контроль Администрации морских портов Украины.
Как сообщалось, очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались.