Розрізання Delfi може завдати шкоду екології в 40 раз більшу, ніж за весь час після аварії - Держекоінспекція

“Від судновласника не отримано жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, що була на борту затонулого танкера. Зараз розглядається варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим прибрати танкер не вдалося. Тоді все пальне з машинних відділень потрапить до Чорного моря. Потенційна шкода довкіллю може у 40 раз перевищити всі ті розливи нафти, що були з 22 листопада минулого року. ДЕІ не рекомендує розрізати танкер”, — повідомив Мальований.

Він зазначив, що з 22 листопада 2019 року, коли сталася аварія з танкером, ДЕІ здійснює контрольний відбір проб води в районі одеського пляжу “Дельфін”, де й досі перебуває затонуле судно.

“За весь цей період сумарно приблизно 30 днів спостерігалося перевищення гранично допустимих концентратів нафтопродуктів. Є відповідні акти, що складаються у присутності Адміністрації морських портів України (АМПУ)”, — написав очільник екоінспекції.

Також він повідомив, що АМПУ за приписом ДЕІ встановило бонові огорожі навколо танкера. До компетенції ДЕІ не входить перевіряти якість цього обладнання.

“Проте близько 30 раз інспекторами фіксувалося пошкодження бонів і витік нафти за їхні межі. Бони, насправді, слабкі й тому завалюються. Їх можна використовувати на річках, а морські шторми вони не витримують. ДЕІ зверталася до Одеської обласної державної адміністрації, АМПУ та правоохоронних органів для розв’язання цієї проблеми”, — заявив Мальований.

Крім того, з його слів, ДЕІ розробить пропозиції щодо екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації Delfi.

“Треба бути готовими до швидкої ліквідації можливих забруднень, аби не допустити справжню екологічну катастрофу”, — додав очільник ДЕІ.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

Перші спроби підняти танкер не вдалися.

Віднедавна ліквідацією судна почала займатися держава з технічною реалізацією від АМПУ.

Додамо, що, за інформацією Держекоінспекції, наразі всі збитки від танкера Delfi, який перебуває в акваторії Чорного моря в Одесі, неможливо підрахувати, але наразі вони становлять 20 тисяч доларів.