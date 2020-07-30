Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже у 20 тис. доларів – Мальований

“У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день танкер є на місці, підйом його не завершений і можливі ще витоки нафтопродуктів у майбутньому з відсіків, з машинного відділення. Тому остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт по підйому. Я сподіваюся, що не доведеться підрядникам розрізати судно, що зможе більшу шкоду довкіллю нанести. Але наразі по методиці нарахування збитків, згідно 484 постанови Кабміну, Держекоінспекцією в Одеській області нараховано вже близько 20 тис. доларів. Це методика порядка 280 доларів за 1 кг нафтопродуктів”, — сказав Мальований.

За його словами, дані збитки передані правоохоронним органам.

“Питання підйому судна наразі після рішення комісію облаадміністрації, знаходить в рамках повноважень держпідприємства Адміністрації морський портів України”, — додав Мальований.

Нагадаємо, голова Одеської ОДА Максим Куций оголосив подальший план дій щодо підйому танкеру Delfi. Відповідні заходи узгоджені з міністром інфраструктури, Адміністрацією морпортів та Держекоінспекцією.