Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов - Малеваный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Сейчас все убытки от танкера Delfi, который находится в акватории Черного моря в Одессе, невозможно подсчитать, но пока они составляют 20 000 долларов. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"В связи с тем, что на сегодняшний день танкер на месте, подъем его не завершен и возможны еще вытоки нефтепродуктов в будущем из отсеков, из машинного отделения. Поэтому окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему. Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что может больший вред окружающей среде нанести. Но пока по методике начисления убытков, согласно 484 постановлению Кабмина, Госэкоинспекцией в Одесской области начислено уже около 20 тыс. долларов. Это методика порядка 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов", - сказал Малеваный.
По его словам, данные убытки переданы правоохранительным органам.
"Вопрос подъема судна пока после решения комиссии облаадминистрации, находится в рамках полномочий госпредприятия Администрации морских портов Украины", - добавил Малеваный.
Напомним, председатель Одесской ОГА Максим Куцый объявил дальнейший план действий по подъему танкера Delfi. Соответствующие мероприятия согласованы с министром инфраструктуры, Администрацией морпортов и Госэкоинспекция.