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Из-за разлива нефти Маврикию грозит экологическая катастрофа

Из-за разлива нефти Маврикию грозит экологическая катастрофа

Киев  •  УНН

 • 19011 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Острову Маврикию грозит экологическая катастрофа из-за того, что произошла утечка горючего с танкера MV Wakashio, который недавно сел на мель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

“Вместо кристально чистой воды и богатой морской флоры и фауны накренившийся танкер на горизонте и огромное нефтяное пятно наблюдают жители и гости острова Маврикий. Власти призвали отдыхающих воздержаться от купания и прогулок по пляжу”, — пишет издание.

Отмечается, что причина тому — утечка горючего с танкера MV Wakashio. Судно, шедшее под панамским флагом, село на мель возле побережья Пуэнт-д’Эсни, неподалёку от знаменитой лагуны Блю-Бэй ещё в конце июля.

Известно, что оно перевозило 200 тонн дизельного топлива и почти четыре тысячи тонн сырой нефти.

“В четверг командование оповестило местные власти о пробоине. Экипаж был эвакуирован. Эксперты заверяют: загрязнение уже достигло небывалых масштабов, острову грозит экологическая катастрофа”, — добавляется в сообщении.

Признав, что справиться с последствиями утечки не в силах, маврикийское правительство обратилось за помощью к коллегам с соседних островов.

Напомним, разрезание судна Delfi может привести к разливу нефти, что в 40 раз превысит объем загрязнения, что происходило за все время с момента аварии.

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