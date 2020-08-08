Из-за разлива нефти Маврикию грозит экологическая катастрофа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Острову Маврикию грозит экологическая катастрофа из-за того, что произошла утечка горючего с танкера MV Wakashio, который недавно сел на мель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
“Вместо кристально чистой воды и богатой морской флоры и фауны накренившийся танкер на горизонте и огромное нефтяное пятно наблюдают жители и гости острова Маврикий. Власти призвали отдыхающих воздержаться от купания и прогулок по пляжу”, — пишет издание.
Отмечается, что причина тому — утечка горючего с танкера MV Wakashio. Судно, шедшее под панамским флагом, село на мель возле побережья Пуэнт-д’Эсни, неподалёку от знаменитой лагуны Блю-Бэй ещё в конце июля.
Известно, что оно перевозило 200 тонн дизельного топлива и почти четыре тысячи тонн сырой нефти.
“В четверг командование оповестило местные власти о пробоине. Экипаж был эвакуирован. Эксперты заверяют: загрязнение уже достигло небывалых масштабов, острову грозит экологическая катастрофа”, — добавляется в сообщении.
Признав, что справиться с последствиями утечки не в силах, маврикийское правительство обратилось за помощью к коллегам с соседних островов.
Напомним, разрезание судна Delfi может привести к разливу нефти, что в 40 раз превысит объем загрязнения, что происходило за все время с момента аварии.