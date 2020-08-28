Хроніки Делфі: танкер ремонтують і герметизують
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Після довгоочікуваного підняття танкера на кіль, роботи з його ліквідації тривають. Компанія "Трансшип" щодня інформує про виконані роботи на сторінці в Facebook, передає УНН.
Наступним етапом буде проведення герметизації відсіків і подальший ремонт, всі ці роботи потрібно провести для того, щоб судно знову змогло плавати. Після цього судно вдасться відбуксирувати з пляжу.
За інформацією, 27 серпня вдалося виконати наступні роботи:
- обстеження всіх відсіків "Делфі" після підйому.
- детальне водолазне обстеження помпового відділення з метою розробки технології
герметизації.
- початок герметизації машинного відділення з установкою гумовометалевих пластирів.
- підводна остропка і видалення/руйнування каменів за допомогою буксира "Даймонд Н".
- виїмка зруйнованих підводних каменів за допомогою плавучого крана "Атлас 4" з метою звільнення фарватеру для виходу.
- обробка водної поверхні препаратом "Еконадін" для запобігання забрудненню.
Нагадаємо, в кінці липня держава позбавила права судновласника Delfi займатися його підняттям через попередні незграбні спроби. У серпні АМПУ був оголошений конкурс на підняття танкера. Разом з тим свою безкоштовну допомогу державі запропонували дві компанії - "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які підняли Delfi 26 серпня.