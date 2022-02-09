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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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The New York Times

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Шахед-136

Японія готова постачати газ до Європи у разі нападу Росії на Україну – ЗМІ

Японія готова постачати газ до Європи у разі нападу Росії на Україну – ЗМІ

Київ • УНН

 • 13245 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Уряд Японії висловив готовність постачати зріджений природний газ у країни Євросоюзу в разі загострення ситуації навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK

Деталі

"Щоб уникнути загострення ситуації в Україні та затримки закупівлі природного газу в Європі, японський уряд вирішив забезпечити в країні необхідний зріджений природний газ, а частину його передати Європі. Це відповідь на запит адміністрації Байдена в США", – ідеться у повідомленні.

Наразі в Японії ще не визначилися з об'ємами і термінами постачання газу.

"Для Японії це незвичайна відповідь на те, що адміністрація США просила гарантувати безпеку енергоресурсів у Європі. Уряд вирішив підтримати Європу, прагнучи до співпраці з енергетичними компаніями, зацікавленими у ЗПГ (зріджений природний газ), після отримання достатньої кількості електроенергії для стабільного постачання внутрішніх потреб", – заявили урядові джерела.

Нагадаємо

4 лютого стало відомо, що США надіслали запит Японії з проханням перенаправити частину зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи, якщо російсько-українська криза призведе до перебоїв у постачанні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого нападу. 

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